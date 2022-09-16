Российские продавцы предлагают iPhone 14 только по предоплате в 100%

Российские продавцы начали предлагать своим клиентам приобрести новые iPhone 14, но на непривычных условиях: по полной предоплате и со сроком доставки до 120 дней.

Предполагается, что устройства ввезут в страну по параллельному импорту, информация подтвердили «Известиям» в пресс-службе МТС.

–Новые iPhone можно приобрести исключительно по полной предоплате, — отметили в компании.

Цена на смартфон Apple 14-й серии самой младшей модели и конфигурации у этого ритейлера начинается от 85 тыс. рублей.В «М.Видео — Эльдорадо» еще до официальной презентации iPhone 14 начали оформлять сертификаты за 50 тыс. рублей, позволяющие купить новые смартфоны в первоочередном порядке, писали «Известия». Теперь же ритейлер предлагает новинки Apple по полной предоплате — тут стоимость тоже начинается от 85 тыс. рублей.

Также на сайте «Эльдорадо» написано, что возможно приобрести новые айфоны в рассрочку. Однако корреспонденту «Известий» сделать этого не удалось. По полной предоплате заказ оформляется.

– Первыми устройства смогут получить владельцы сертификатов, оформивших предзаказ с частичной предоплатой, и те клиенты, кто оформил его с полной предоплатой, начиная с 8 сентября, — сказал «Известиям» сотрудник пресс-службы «М.Видео — Эльдорадо» Андрей Петров.

Сроки доставки помимо логистических процессов и скорости прохождения необходимых таможенных процедур будут зависеть в том числе от местоположения получателя и доступности определенных моделей, уточнил он. При этом в магазине заверили, что клиенты смогут оперативно получить оригинальные iPhone новой серии в максимально доступные сроки после официального мирового старта продаж.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий», который станет доступен по ссылке в 10:00 мск.