Как выяснили «Известия», «Общественная потребительская инициатива» 3 марта подала иск к компании Apple в Пресненский суд Москвы.
В иске указано, что «в связи с проведением Вооруженными силами РФ специальной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик» компания объявила о приостановке ввоза в Россию товаров и запчастей к ним.
Такие действия российские потребители сочли противоправными, нарушающими их права и законные интересы.
Уточняется, что в результате этих запрета на ввоз продукции и ее составляющих россияне лишаются возможности ремонта, замены, возврата товара, а также компенсации убытков, причиненных некачественными продуктами компании.
В связи с этим истец на основании Гражданского кодекса просит наложить арест на счета, запасы продукции и имущество Apple до тех пор, пока компания не возобновит импорт, продажи и техобслуживание клиентов РФ.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: По яблочному счету: российские потребители подали в суд на Apple