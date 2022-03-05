Как выяснили «Известия», «Общественная потребительская инициатива» 3 марта подала иск к компании Apple в Пресненский суд Москвы.

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В иске указано, что «в связи с проведением Вооруженными силами РФ специальной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик» компания объявила о приостановке ввоза в Россию товаров и запчастей к ним.

— Соответственно, ООО «Эппл Рус», созданное для представления и продвижения интересов компании Apple в России и выступающее ее официальным импортером, продавцом и уполномоченной организацией, приостановило импорт, продажу и техническое обслуживание этой продукции, — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

Такие действия российские потребители сочли противоправными, нарушающими их права и законные интересы.

Уточняется, что в результате этих запрета на ввоз продукции и ее составляющих россияне лишаются возможности ремонта, замены, возврата товара, а также компенсации убытков, причиненных некачественными продуктами компании.

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В связи с этим истец на основании Гражданского кодекса просит наложить арест на счета, запасы продукции и имущество Apple до тех пор, пока компания не возобновит импорт, продажи и техобслуживание клиентов РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «‎Известий»: По яблочному счету: российские потребители подали в суд на Apple