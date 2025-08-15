Российские мусульмане устроили коллективную молитву об успехе переговоров Путина и Трампа

В преддверии переговоров президентов России и США на Аляске, Духовное собрание мусульман России (ДСМР) организовало коллективные молитвы (дуа) в мечетях и приходах страны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ДСМР.

Во время пятничного богослужения (джума-намаза) в регионах верующие молились о даровании мудрости и силы воли лидерам обеих стран, прекращении вооружённых конфликтов, укреплении взаимопонимания и установлении прочного мира.

Глава ДСМР, муфтий Москвы Альбир-хазрат Крганов, подчеркнул, что духовная поддержка президента и всей страны со стороны многонациональной российской уммы имеет особое значение в период ответственных международных переговоров. По его словам, к молитвам присоединились верующие всех возрастов — от пожилых прихожан старше 95 лет до детей, проходящих летние курсы при мечетях.

«Сегодня, как никогда, важно объединить усилия для достижения взаимоприемлемых решений, которые будут служить интересам народов и обеспечат справедливый мир. Мы надеемся, что Всевышний услышит наши молитвы и направит участников переговоров на путь конструктивного диалога», — сказал муфтий.

ДСМР выразило надежду, что Всевышний примет возносимые молитвы, дарует лидерам государств возможность вести результативный диалог и находить взаимоприемлемые решения, а народам — долгожданный справедливый и прочный мир.