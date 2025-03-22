Российские модели отказываются от работы в Дубае после случая с Марией Ковальчук

Модели из России начали массово отказываться от работы в Дубае после происшествия с Марией Ковальчук, пишет телеграм-канал SHOT.

Напомним, молодую девушку нашли искалеченной возле дороги. Ранее стало известно, что она зарабатывала, оказывая интимные услуги.

SHOT пишут, что девушки из РФ и стран СНГ, которые пользуются большой популярностью, сейчас сильно напуганы и отвечают отказом на предложения работать в Дубае. Некоторые вынуждены расторгать соглашения со своими агентствами, которые направляют их на работу.

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Сами девушки рассказывают, что им приходят сообщения о том, что история раздута СМИ, а в Эмиратах все по-прежнему спокойно: модели в безопасности, им платят хорошие деньги.

— Подобные сообщения начали массово приходить всем девушкам, работающим в сфере. Сейчас за месяц работы в Дубае им предлагают от 30 до 50 тысяч долларов + деньги на шопинг, чаевые и роскошные подарки, — пишет SHOT.

Россиянки рассказывают, что в Дубае были случаи применения насилия к девушкам, одну из них клиент сильно избил.