Российские «Кинжалы» ударили по «лучшему гнезду НАТО на Украине»

Минобороны России сообщило о групповом ударе «Кинжалами» по украинскому аэродрому и складу боеприпасов. Операцию также прокомментировали военкор Александр Сладков и военный эксперт Олег Шаландин. Об этом пишет «Царьград».

Удар по военным объектам ВСУ

По данным Минобороны, в ночь на 28 июля Вооружённые силы России нанесли массированный удар по военным объектам Украины. В числе применённого вооружения были гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Удар пришёлся по аэродрому и складам боеприпасов ВСУ.

Военный эксперт, ветеран боевых действий Олег Шаландин в беседе с «Царьградом» отметил, что удары были направлены на позиции противника и места временной дислокации. По его словам, всего было поражено порядка 12 складов с вооружением и боеприпасами на разных участках СВО.

Куда именно пришёлся удар

Согласно данным украинских мониторинговых ресурсов, основными направлениями атаки стали Киев, Кировоград и Староконстантинов в Хмельницкой области. Именно в Староконстантинове находится военный аэродром, по которому уже не раз наносились удары. Командование ВСУ сообщало о пусках скоростных снарядов, а также о взлётах МиГ-31К — носителей ракет «Кинжал».

По данным Telegram-канала Win/Win, по аэродрому в Староконстантинове было выпущено три ракеты «Кинжал». В результате удара, якобы, были уничтожены две радиолокационные станции, пусковая установка ЗРК Patriot (возможно, поставка из Германии), а также две из трёх ЗСУ «Гепард», по которым дополнительно работали ракеты «Искандер-М». Сообщается и о попадании в заглублённый бункер, предназначенный для размещения офицеров.

Стратегическая цель

Аэродром в Староконстантинове считается одним из ключевых объектов ВСУ — именно оттуда, по данным российских источников, стартовали носители западных крылатых ракет Storm Shadow/SCALP. Если наличие ЗРК Patriot на аэродроме подтвердится, это может стать крупнейшим эпизодом в зачистке украинской системы ПВО за последние месяцы.

Военкор Александр Сладков также прокомментировал удар:

«Живучесть этого аэродрома поразительна — сколько по нему ни били, он всё ещё функционирует. Бывал там, друзья служили. Кто ж предполагал, что он превратится в лучшее гнездо НАТО на Украине. Возможно, целью был не сам аэродром, а какой-то груз, накопленный на месте. Ударить вовремя — это и есть искусство войны», — отметил он.

Осторожность с подтверждением

Однако военный эксперт Олег Шаландин подчеркнул, что в официальной сводке Минобороны Староконстантинов не упоминается. Среди подтверждённых объектов значатся, например, Зелёный Гай. Также нет официального подтверждения о поражении комплекса Patriot, хотя об этом сообщали некоторые военные источники.

«Из подтверждённого — уничтожены танки, бронемашины, грузовики, а также одна американская РЛС AN-TPQ-36. Были поражены и инфраструктурные объекты противника, в том числе энергетические», — резюмировал Шаландин.