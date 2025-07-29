Вторник, 29 июля, 2025
20.6 C
Рязань
Новости России

Российские «Кинжалы» ударили по «лучшему гнезду НАТО на Украине»

Алексей Самохин
Freepik ИИ

Минобороны России сообщило о групповом ударе «Кинжалами» по украинскому аэродрому и складу боеприпасов. Операцию также прокомментировали военкор Александр Сладков и военный эксперт Олег Шаландин. Об этом пишет «Царьград»

Удар по военным объектам ВСУ

По данным Минобороны, в ночь на 28 июля Вооружённые силы России нанесли массированный удар по военным объектам Украины. В числе применённого вооружения были гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Удар пришёлся по аэродрому и складам боеприпасов ВСУ.

Военный эксперт, ветеран боевых действий Олег Шаландин в беседе с «Царьградом» отметил, что удары были направлены на позиции противника и места временной дислокации. По его словам, всего было поражено порядка 12 складов с вооружением и боеприпасами на разных участках СВО.

Куда именно пришёлся удар

Согласно данным украинских мониторинговых ресурсов, основными направлениями атаки стали Киев, Кировоград и Староконстантинов в Хмельницкой области. Именно в Староконстантинове находится военный аэродром, по которому уже не раз наносились удары. Командование ВСУ сообщало о пусках скоростных снарядов, а также о взлётах МиГ-31К — носителей ракет «Кинжал».

По данным Telegram-канала Win/Win, по аэродрому в Староконстантинове было выпущено три ракеты «Кинжал». В результате удара, якобы, были уничтожены две радиолокационные станции, пусковая установка ЗРК Patriot (возможно, поставка из Германии), а также две из трёх ЗСУ «Гепард», по которым дополнительно работали ракеты «Искандер-М». Сообщается и о попадании в заглублённый бункер, предназначенный для размещения офицеров.

Стратегическая цель

Аэродром в Староконстантинове считается одним из ключевых объектов ВСУ — именно оттуда, по данным российских источников, стартовали носители западных крылатых ракет Storm Shadow/SCALP. Если наличие ЗРК Patriot на аэродроме подтвердится, это может стать крупнейшим эпизодом в зачистке украинской системы ПВО за последние месяцы.

Военкор Александр Сладков также прокомментировал удар:

«Живучесть этого аэродрома поразительна — сколько по нему ни били, он всё ещё функционирует. Бывал там, друзья служили. Кто ж предполагал, что он превратится в лучшее гнездо НАТО на Украине. Возможно, целью был не сам аэродром, а какой-то груз, накопленный на месте. Ударить вовремя — это и есть искусство войны», — отметил он.

Осторожность с подтверждением

Однако военный эксперт Олег Шаландин подчеркнул, что в официальной сводке Минобороны Староконстантинов не упоминается. Среди подтверждённых объектов значатся, например, Зелёный Гай. Также нет официального подтверждения о поражении комплекса Patriot, хотя об этом сообщали некоторые военные источники.

«Из подтверждённого — уничтожены танки, бронемашины, грузовики, а также одна американская РЛС AN-TPQ-36. Были поражены и инфраструктурные объекты противника, в том числе энергетические», — резюмировал Шаландин.

Самые читаемые материалы

Новости России

Непростые пассажиры уничтожены при ударе «Искандера» по вертолёту ВСУ

В вертолётах, закреплённых за украинской разведкой, вряд ли перевозят обычных бойцов.
Происшествия

7-летний ребёнок, ехавший на самодельном транспорте, погиб в ДТП в Рязанской области

Столкновение с ним совершил неустановленный водитель неустановленного автомобиля.
Новости России

Российские «Кинжалы» ударили по «лучшему гнезду НАТО на Украине»

Согласно данным украинских мониторинговых ресурсов, основными направлениями атаки стали Киев, Кировоград и Староконстантинов в Хмельницкой области.
Новости Касимова

В Касимовском округе легковушка столкнулась с питбайком, пострадали двое подростков

25 июля около 18:55 в рабочем посёлке Сынтул произошло ДТП с участием легкового автомобиля и питбайка.
Новости России

MASH: взрыв в саратовской многоэтажке мог устроить жилец в депрессии

За две недели до происшествия супруга уехала с ребёнком к родственникам. Помимо этого, у мужчины были серьёзные финансовые трудности

Последние новости

Новости мира

ВХ: после заявлений Трампа выросла активность авиации НАТО в Чёрном море

По информации источника, там появились американский P‑8A Poseidon ВМС США | AE67A7, высотный разведчик RQ‑4B Global Hawk ВВС США | FORTE10 и турецкий ATR 72‑600 MPA ВМС Турции | MARTI27.
Общество

Рязанцы сообщили о пугающей их квартире без окон

Людей «беспокоят две проблемы, которым уже месяца два минимум».
Происшествия

ДТП с мотоциклистом произошло ночью в центре Рязани

По словам автора поста, авария случилась возле Политеха на перекрёстке улиц Ленина и Праволыбедской.
Новости России

Подпольщик Лебедев рассказал о последствиях ударов ВС РФ по территории Украины 

География ударов ВКС РФ и дронов-камикадзе становится всё шире, а характер целей — всё более адресным
Новости России

Финэксперт Гриф рассказал, что делать, если вы не можете платить по кредиту

Сложности с выплатой кредита могут возникнуть у каждого — из-за потери работы, болезни или других жизненных обстоятельств. В такой ситуации важно не паниковать и не прятаться от проблемы.
Новости России

Россиянам стало проще добраться до белоснежных пляжей Северной Кореи

По данным АТОР, тур в Северную Корею (без учёта дороги) стоит около 150 тысяч рублей. С учётом транспортных расходов отдых на двоих может обойтись в 400 тысяч рублей.
Новости России

Поезд попал под удар дрона ВСУ на станции Сальск, движение составов задерживается 

В результате повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда №59 Новокузнецк – Кисловодск. Пассажиры были оперативно эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет.
Происшествия

Многодетной семье, чей дом сгорел в Пителинском округе, предоставят временное жилье

На пожар выехали спецтехника и бойцы пожарных расчетов ПСЧ-32. Огонь практически полностью уничтожил постройку.