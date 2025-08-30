Украинские солдаты, которые оказались в окружении у Клебан-Быкского водохранилища, назвали его «озером мертвецов» после того, как бойцы «Азова»* попытались вырваться на лодках. Об этом пишет aif.ru.

По данным издания, на южном берегу водохранилища оказались окружены несколько сотен украинских военнослужащих. При этом было решено эвакуировать только боевиков «Азова»*, а солдатам линейных частей ВСУ приказали «держаться».

Так как все сухопутные дороги были перекрыты российскими штурмовыми отрядами, было принято решение вывозить «азовцев»* по воде. Для этого подготовили несколько десятков лодок.

По словам офицера-добровольца с позывным Шумный, ширина водохранилища достигает одного километра, поэтому незамеченным проплыть это расстояние невозможно.

«Но судя по всему, нацисты очень сильно боялись попасть в плен, что решились на очень рискованный, практически самоубийственный шаг», — рассказал он aif.ru.

Российская разведка засекла повышенную активность на берегу, и операторы БПЛА были готовы к атаке. Когда боевики отчалили, их атаковали российские дроны. По данным объективного контроля, было уничтожено не менее трёх десятков «азовцев»*.

Эксперты отмечают, что часть украинских формирований до сих пор находится в окружении и пытается прорваться поодиночке. Никто живым до противоположного берега не доплывает, их тела прибивает к берегу через несколько дней.

*Террористическая организация, запрещённая на территории РФ.