Российские «Искандер» и «Герань-2» разнесли командный пункт ССО ВСУ 

Российские войска нанесли комплексный удар по объектам Вооружённых сил Украины в Николаевской области. По данным Министерства обороны РФ, целью атаки стал командный пункт Центра специальных операций «Юг» ССО ВСУ.

Уточняется, что для атаки были задействованы оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и беспилотные летательные аппараты «Герань-2». Удар пришёлся по зданию, где находился личный состав, а также по складу боеприпасов и площадке с военной техникой.

По данным военного ведомства, в результате атаки объекты были уничтожены. Официальная информация о потерях с украинской стороны не приводится.