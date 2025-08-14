Российские филологи утвердили два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард»

Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН утвердил два допустимых варианта произношения слов «миллион» и «миллиард», выяснило РИА Новости, ознакомившись с орфографическим словарём русского языка как государственного.

Согласно словарю, разработанному Институтом Виноградова, допустимыми считаются формы «мильон» и «мильярд». Это правило распространяется и на производные слова: «мильонный», «мильярдный» и др.

В предисловии подчёркивается, что словарь фиксирует орфографическую норму, а нормализация современного словоупотребления относится к задачам толковых словарей. Также уточняется, что в нём содержатся в основном стилистически нейтральные слова, однако для некоторых единиц вводятся пометы, в том числе для передачи разговорного произношения, что связано с необходимостью учитывать специфику использования государственного языка в текстах разных сфер деятельности.