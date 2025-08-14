Четверг, 14 августа, 2025
Российские филологи утвердили два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард»

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН утвердил два допустимых варианта произношения слов «миллион» и «миллиард», выяснило РИА Новости, ознакомившись с орфографическим словарём русского языка как государственного.

Согласно словарю, разработанному Институтом Виноградова, допустимыми считаются формы «мильон» и «мильярд». Это правило распространяется и на производные слова: «мильонный», «мильярдный» и др.

В предисловии подчёркивается, что словарь фиксирует орфографическую норму, а нормализация современного словоупотребления относится к задачам толковых словарей. Также уточняется, что в нём содержатся в основном стилистически нейтральные слова, однако для некоторых единиц вводятся пометы, в том числе для передачи разговорного произношения, что связано с необходимостью учитывать специфику использования государственного языка в текстах разных сфер деятельности.

Самые читаемые материалы

Общество

Чиновники рассказали о судьбе здания бывшего училища связи в центре Рязани

Очередной вопрос был задан в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова. Там же появился ответ от Минимущества региона. 
Новости России

Тысячи вышедших на улицу Красноярска мигрантов сняли на видео

Полутораминутная запись была сделана, предположительно, из салона общественного транспорта. На протяжении всего ролика показаны сотни иностранцев, которые единым потоком идут по тротуарам вдоль автотрассы.
Интересное

Не только мед и пироги: что категорически запрещено делать на Медовый Спас 14 августа, чтобы не навлечь беду

Медовый Спас, известный также как Спас на воде, восходит к дохристианским временам, когда отмечался праздник урожая.
Новости России

Отдых, который разрушил стереотипы: почему туристы хотят вернуться в Абхазию

Отзывы об этой стране часто бывают противоречивыми, но личный опыт развеял многие мифы о грязи, плохом отношении к туристам и других проблемах.
Кино и ТВ

НТВ объявил состав жюри и ведущих нового сезона «ВИА Суперстар!»

В этом году ведущими проекта выступят ведущий международного музыкального конкурса «Ты супер!», шоу «Суперстар!» и программы «Центральное телевидение» Вадим Такменёв и певица, заслуженная артистка Российской Федерации Наташа Королёва.

Последние новости

Общество

Названы самые востребованные профессии в Рязанской области и уровень их зарплат

По итогам семи месяцев 2025 года работодатели Рязанской области разместили более 41 тыс. вакансий. Лидерами по востребованности стали продавцы-консультанты и продавцы-кассиры
Новости России

Раскрыты неизвестные подробности «ракетной» операции ФСБ и Минобороны

Российская разведка смогла получить доступ к военным объектам Украины.
Общество

Автоинспекторы выявили нарушения в пунктах проката СИМ в Лесопарке Рязани

Полицейские установили, что в ряде пунктов выдаются транспортные средства с электродвигателями мощностью от 250 до 300 Вт. Согласно ПДД, для управления ими требуется водительское удостоверение соответствующей категории.
Общество

Эксперт объяснила, могут ли рязанцев уволить с работы за частые больничные

Некоторые работодатели, пользуясь недостаточной правовой грамотностью работников, оказывают давление на тех, кто часто берёт больничные, вынуждая их увольняться по собственному желанию.
Интересное

ФСБ и ВС РФ сорвали планы Киева по ракетному комплексу «Сапсан», способному ударить вглубь России

Российские войска нанесли ракетные и беспилотные удары по наземным и подземным цехам в Павлограде (Днепропетровская область) и Шостке (Сумская область).
Новости России

Гладков прокомментировал многочасовую атаку ВСУ по Белгородской области

В первую очередь подверглись атаке Белгородский район и город Белгород, есть пятеро раненых бойцов «Орлана».
Общество

Как в России будет работать ограничение звонков в Telegram и WhatsApp*, рассказал эксперт

Скорее всего, речь пойдёт о вырезании голосового трафика в сетях, что является самым простым и удобным техническим решением
Общество

Сенатор Епифанова рассказала, какую помощь оказывают семьям с детьми к 1 сентября

Семьи с детьми-школьниками могут получить финансовую и иную помощь накануне нового учебного года, рассказала сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова.