Российские дроны научились выполнять противоракетные манёвры

Во время вчерашней атаки на Киев несколько дронов (порядка 7-8) начали выполнять противоракетные манёвры. Об этом пишет телеграм-канал «Военная хроника».

По информации источника, российские БПЛА начинали петлять, менять высоту полёта, если их пытались сбить.

— С учётом того, что дроны этого типа стали летать значительно быстрее (скорость возросла примерно на 15-25 процентов), новая опция может существенно усложнить жизнь украинским ПВОшникам всех мастей: от ракетчиков до мобильных групп с пулемётами, — пишет автор поста.

Пока неизвестно, как работает «противоракетный» механизм. Возможны два варианта. В первом случае «Геранью» на подлёте к цели управляет операторов. Во втором — уклонение от атаки идёт автоматически. И это совершенно другой, качественно новый уровень исполнения такой техники.