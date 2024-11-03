Воскресенье, 3 ноября, 2024
На главнуюНовости мира

Российские дроны научились выполнять противоракетные манёвры

Дата публикации

Алексей Самохин

Во время вчерашней атаки на Киев несколько дронов (порядка 7-8) начали выполнять противоракетные манёвры. Об этом пишет телеграм-канал «Военная хроника».

По информации источника, российские БПЛА начинали петлять, менять высоту полёта, если их пытались сбить.

— С учётом того, что дроны этого типа стали летать значительно быстрее (скорость возросла примерно на 15-25 процентов), новая опция может существенно усложнить жизнь украинским ПВОшникам всех мастей: от ракетчиков до мобильных групп с пулемётами, — пишет автор поста.

Пока неизвестно, как работает «противоракетный» механизм. Возможны два варианта. В первом случае «Геранью» на подлёте к цели управляет операторов. Во втором — уклонение от атаки идёт автоматически. И это совершенно другой, качественно новый уровень исполнения такой техники.

Новости рубрики
Новости мира

Трупы лежат на земле: шокирующее видео с места смертельного ДТП под Смоленском

В распоряжении издания Readovka67 появилось шокирующее видео с места смертельного ДТП на 210-м километре трассы...
Новости мира

Шестого беглеца из липецкой колонии все еще не нашли

Один из шести беглецов из липецкой ИК №2 все еще остается на свободе –...
Новости мира

Челябинца поймали за надругательство над 11-летней школьницей

В Челябинске задержали мужчину за надругательство над 11-летней школьницей, сообщили URA.RU в пресс-службе Советского районного суда. Нападение...