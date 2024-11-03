Российские дроны научились выполнять противоракетные манёвры

Во время вчерашней атаки на Киев несколько дронов (порядка 7-8) начали выполнять противоракетные манёвры. Об этом пишет телеграм-канал «Военная хроника».
По информации источника, российские БПЛА начинали петлять, менять высоту полёта, если их пытались сбить.
Пока неизвестно, как работает «противоракетный» механизм. Возможны два варианта. В первом случае «Геранью» на подлёте к цели управляет операторов. Во втором — уклонение от атаки идёт автоматически. И это совершенно другой, качественно новый уровень исполнения такой техники.