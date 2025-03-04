Российские бойцы наказали дроновода ВСУ Робейко за атаку на Курск

Вооруженные силы уничтожили опытного оператора дронов ВСУ Александра Робейко, принимавшего участие в атаках на Курскую область, пишет «АиФ» со ссылкой на украинские СМИ.
По их данным, российские военные тяжело ранили его 16 февраля в Сумской области.
Робейко госпитализировали, он умер 25 февраля в больнице в возрасте 40 лет.
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По данным СМИ, перед СВО он жил под Киевом в городе Ирпень, где с женой воспитывал двоих сыновей.
С первых дней боевых действий служил оператором отделения ударных беспилотных авиационных комплексов.