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Российские банки снижают ставки по вкладам и кредитам после решения ЦБ

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Большинство банков в России начали снижать процентные ставки по кредитам и вкладам после решения Центробанка снизить ключевую ставку, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.

Банк России на заседании совета директоров в прошлую пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку второй раз подряд — на 2 процентных пункта, до 18% годовых.

В тот же день Сбербанк объявил о снижении ставок по рыночной ипотеке, потребительским кредитам и вкладам, начиная с 28 июля. Минимальная ставка по ипотеке теперь составляет 19,4%, по потребительским кредитам — 20,9%. Максимальная доходность по вкладам — 16% на срок 4 месяца.

Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова считает, что ставки по депозитам, скорее всего, продолжат снижаться. «Учитывая наши ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, для вкладчиков сейчас хорошая возможность зафиксировать выгодные ставки на длительный срок. Ставки по кредитам, вероятно, также продолжат снижаться вслед за депозитными», — передает ее слова пресс-служба.

Директор департамента розничных продуктов «Абсолют Банка» Виталий Костюкевич сообщил, что банк заранее ожидал снижение ставки на 2 процентных пункта и уже скорректировал доходность по вкладам, снизив ее на 0,74–2 процентных пункта. По его словам, на следующей неделе планируется также снижение ставок по ипотеке и автокредитам на 1,5–2 процентных пункта.

В пресс-службе МТС Банка заявили: «Мы ожидаем, что после очередного снижения ключевой ставки Банка России доходность по депозитам продолжит снижаться. Что касается кредитных продуктов, мы следим за рыночной конъюнктурой и будем действовать в соответствии с ее изменениями».

В банке «Русский Стандарт» также сообщили о планах скорректировать ставки с учетом рыночной ситуации. Однако, по словам директора департамента операций на финансовых рынках Максима Тимошенко, не стоит ожидать резкого снижения, так как жесткая денежно-кредитная политика предполагает сохранение высокой стоимости денег в экономике.

Банк «Зенит» также планирует пропорционально снизить ставки по кредитным продуктам. «Учитывая низкие темпы роста в этом сегменте, возможно и опережающее смягчение условий кредитования», — отметил руководитель аналитического управления банка Владимир Евстифеев.

В пресс-службе ПСБ сообщили, что банк заранее скорректировал условия по кредитным и сберегательным продуктам. «Сейчас мы рассматриваем варианты дальнейшего снижения ставок по сберегательным и отдельным ипотечным продуктам. Также планируется смягчение условий в сегменте потребительских кредитов», — добавили в банке.

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