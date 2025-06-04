Российская суперэндуро серия пройдет в Рязани 12 июня

В Рязани 12 июня в День России пройдет 2 этап Российской суперэндуро серии (12+). Об этом сообщает Минспорт Рязанской области.
Суперэндуро — это вид мотоциклетного спорта, в котором спортсмены соревнуются между собой на специальных мотоциклах, преодолевая искусственно созданные препятствия.
Жителей и гостей города ждут живые выступления, мощная музыка, невероятные трюки. Лучшие гонщики России покажут мастерство на пределе возможностей.
Соревнования пройдут 12 июня по адресу: Окское шоссе, Лесопарк, пристань.
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