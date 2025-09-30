«Российская газета» рассказала об истории реставрации Успенского собора Рязанского кремля

В Рязани начался завершающий этап масштабной реставрации Успенского собора на территории Кремля. История восстановления одного из красивейших соборов России оказалась не менее «драматичной», чем история его первоначального строительства, сопровождаясь сменой подрядчиков, протечками и постоянным сдвигом сроков, которые теперь окончательно намечены на 2030 год. Об этом пишет «Российская газета».

Для завершения работ по реставрации, начатых несколько лет назад, потребовались дополнительные средства. Был объявлен новый тендер со стартовой стоимостью 665,9 млн рублей, который вновь выиграла московская компания АО «Агентство развития перспективных технологий».

В историко-архитектурном отделе Рязанской епархии назвали сроки завершения всех работ: наружные работы должны быть завершены в 2026 году, внутренние работы (росписи, иконостас): ожидаются к завершению лишь к 2030 году.

Согласно проекту по последнему тендеру, подрядчику предстоит провести комплексные работы: восстановить кирпичные стены, своды, крышу, окна и двери, уложить новые полы, укрепить фундамент, смонтировать систему водоотведения и освещения. Кроме того, планируются создание архитектурной подсветки, обустройство зала на 50 человек, помещений для чайной, церковной лавки, ризницы и технических нужд, а также восстановление утраченного декора и фасадов. Срок выполнения работ по контракту установлен до 30 октября 2027 года.

Фото: 7info

Проблемы реставрации: От просевшего фундамента до протекающей кровли

Драматизм реставрации повторяет судьбу собора, который начали возводить в 1684 году, но он рухнул из-за ошибки в фундаменте (собор стоит на засыпанном озере).

Современная реставрация, начатая в 2016 году, также столкнулась с серьёзными трудностями:

Смена подрядчиков и ухудшение состояния: За почти 10 лет подрядчики неоднократно менялись. В епархии назвали ранние попытки восстановления «так называемой реставрацией», после которой «больной» чувствовал себя только хуже.

Повреждение кровли: Под тяжестью строительных лесов, установленных в ходе работ, кровля собора начала протекать. Одна из стен была залита водой.

Варварские методы: Выяснилось, что в советское время уникальный белокаменный узор на фасаде «подновляли», замазывая штукатуркой и клеем ПВА, что не давало камню «дышать» и привело к его разрушению. Сейчас этот декор очищается вручную скальпелем и шкуркой.

Проблемы с иконостасом: Самый высокий в России (27 метров) иконостас подточен жучком и отсырел из-за того, что собор долгое время не отапливался.

Несмотря на сложности, нынешним подрядчиком были отреставрированы купола, заменены кровельные и водосточные системы на медные, а также установлена система антиобледенения. В настоящее время ведутся работы на уникальном иконостасе и восстанавливаются росписи.

«Российская газета» пишет, что нынешним подрядчиком в Рязанской епархии довольны.