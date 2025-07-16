Российская чиновница умерла после субботника в жару 

На Ставрополье сотрудница администрации умерла после субботника, на который её заставили выйти во время жары. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно новости».

По словам сына, 58-летняя Галина С. более 10 лет работала на разных должностях в администрации Грачевского муниципального округа. В пятницу, 11 июля, когда столбик термометра показывал плюс 40 градусов, женщину отправили чистить дороги. Через некоторое время чиновнице стало плохо, её забрала скорая помощь.

Галина скончалась в больнице. Медики сообщили, что причиной смерти стал острый панкреатит, но сын считает, что его мать скончалась из-за жары. Ранее женщина не жаловалась на поджелудочную железу.

Изучивший материалы судмэдэксперт заявил «Осторожно, новости», что она не могла умереть от панкреатита «так внезапно».

Юрист семьи направил жалобы в СК и губернатору Ставропольского края. Также планируется оспорить посмертную экспертизу.