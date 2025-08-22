Российские военные нанесли удар по штабу 77-й аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, которая ранее была дважды отмечена наградами от Владимира Зеленского. В результате атаки в Харьковской области было ликвидировано около полусотни украинских военнослужащих, сообщает SHOT.

Командование бригады и штурмовые отряды разместились в подвале школы в селе Лесная Стенка. Накануне, около пяти часов вечера, по этому месту был нанесён удар авиабомбой ФАБ-3000.

В результате атаки на месте сразу погибли 30 украинских военных, ещё несколько десятков оказались под завалами.

Сообщается, что среди гражданского населения пострадавших нет.