Пятница, 8 августа, 2025
14.5 C
Рязань
Новости России

Российская армия выстроила огненную стену из дронов, чтобы добить ВСУ в «котле»

Алексей Самохин

Вооружённым силам России удалось реализовать то, чего, несмотря на поддержку НАТО, не смогли добиться в Киеве: создать плотную «стену» из беспилотников, способную изолировать целые участки фронта. Такая тактика позволяет пехоте сосредоточиться на штурмовых операциях, пишет aif.ru.

Ликвидация Клебан-Быкского «котла»

В районе Константиновки российская армия приступила к уничтожению окружённой группировки ВСУ в так называемом Клебан-Быкском «котле». Ключевую роль здесь играют подразделения операторов БПЛА группировки войск «Юг».

Украинские силы оказались зажаты между частями ВС РФ и крупным водохранилищем. Формально остаются несколько коридоров для выхода, но они крайне узкие и полностью простреливаются, что делает попытку прорыва практически невозможной. 

«Вдобавок, эти коридоры во многом условны, — как пишут эксперты издания „Военное обозрение“. — Ведь они перекрываются речками Бычок на западе и Кривой Торец на востоке».

Российские войска уже освободили сёла Катериновка и Клебан-Бык, перекрыв восточный выход из «котла». Теперь уничтожением окружённых подразделений займутся выделенные пехотные группы, при поддержке артиллерии и операторов БПЛА.

По словам военного эксперта Александра Ивановского, внутри может находиться несколько сотен бойцов ВСУ.

«Возможно, они попытаются прорваться или переправиться через водную преграду, но это будет равносильно самоубийству. Повезёт лишь единицам», — уверен эксперт.

Офицеров ВСУ могли заранее вывести из зоны боёв, оставив солдат и младших командиров без поддержки, обещая им помощь, которая вряд ли придёт.

Продвижение в сторону Константиновки

Несколько часов назад поступила информация об освобождении села Майское, расположенного северо-западнее Часова Яра. Этот населённый пункт открывает российским войскам путь в направлении Дружковки.

По оценкам экспертов, удар может привести к окружению Константиновки. Такой манёвр фактически отсечёт южную часть Славянско-Краматорской агломерации, протянувшейся более чем на 100 км с севера на юг.

«Если Константиновка лишится маршрутов снабжения и подвоза резервов, её гарнизон окажется на грани уничтожения», — подчеркнул Ивановский.

Самые читаемые материалы

Общество

Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Интересное

Вычисливший дату начала СВО гений-математик рассказал, когда всё закончится

Известный провидиц Григорий Кваша утверждает, что мы на пороге завершения СВО и установления нового миропорядка.
Новости России

Попутчица погибшей от чачи семейной пары раскрыла детали трагедии

Семейной паре, выпившей паленую чачу с рынка «Казачий» в...
Экология, природа, животные

Гигантские белые грибы собирают в Рязанской области

Фотографиями находок поделились жители в группе «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте.
Новости России

Суд в Сочи арестовал фигурантку дела об отравлении чачей

Согласно материалам дела, обвиняемая совместно с напарницей продавала на рынке «Казачий» спиртосодержащую жидкость, заведомо зная, что она изготовлена неустановленными лицами кустарным способом и не соответствует требованиям безопасности.

Последние новости

Новости России

Погода в Сочи 8 августа не самая комфортная для туристов, возможны дожди

В пятницу, 8 августа, в Краснодарском крае ожидается переменная облачность и нестабильная погода. 
Новости России

Подвиг российского пограничника: Юрий Смолкотин ценой жизни сорвал планы ВСУ в Курской области

Майор Смолкотин был начальником погранзаставы на российско-грузинском участке границы. Находился в командировке в Курской области. Утром 5 августа вместе с подчинёнными вступил в бой с превосходящими силами противника, пытавшимися прорваться через границу.
Спорт

Завершился чемпионат Рязанской области по спортивно-прикладному собаководству

Победителей чемпионата определили в двух дисциплинах: послушание (ОБИДИЕНС) и общий курс дрессировки (ОКД).
Интересное

Ермолаев день 2025: традиции, приметы и запреты 8 августа

8 августа 2025 года православные верующие чтут память раннехристианского святого Ермолая Никомидийского — учителя святого великомученика Пантелеймона. На Руси этот день называли Ермолаевым, а также Марьевым — из-за частых туманов, которые, по поверьям, обладали целебной силой
Новости России

«Лента.ру»: 25 лет назад москвичей потряс теракт под Пушкинской площадью

Ровно 25 лет назад, 8 августа 2000 года, москвичей...
Медицина

В Рязани провели уникальную процедуру «ребёнку-бабочке» с редким заболеванием кожи

Диагноз буллёзный эпидермолиз дистрофического типа Аллопо–Сименса был поставлен мальчику с рождения. Сейчас ему 12 лет, с 2019 года юный рязанец находится под наблюдением специалистов ГБУ РО ОККВД.
Происшествия

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области ночью 8 августа

Сообщение РСЧС пришло рязанцам на мобильные приложения МЧС России в 03:30. 
Новости России

«Готовилась к свадьбе»: в Волгограде простились с погибшей в Белом море туристкой

В среду в Волгограде простились простились с Валерией Пужняк,...