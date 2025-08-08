Вооружённым силам России удалось реализовать то, чего, несмотря на поддержку НАТО, не смогли добиться в Киеве: создать плотную «стену» из беспилотников, способную изолировать целые участки фронта. Такая тактика позволяет пехоте сосредоточиться на штурмовых операциях, пишет aif.ru.

Ликвидация Клебан-Быкского «котла»

В районе Константиновки российская армия приступила к уничтожению окружённой группировки ВСУ в так называемом Клебан-Быкском «котле». Ключевую роль здесь играют подразделения операторов БПЛА группировки войск «Юг».

Украинские силы оказались зажаты между частями ВС РФ и крупным водохранилищем. Формально остаются несколько коридоров для выхода, но они крайне узкие и полностью простреливаются, что делает попытку прорыва практически невозможной.

«Вдобавок, эти коридоры во многом условны, — как пишут эксперты издания „Военное обозрение“. — Ведь они перекрываются речками Бычок на западе и Кривой Торец на востоке».

Российские войска уже освободили сёла Катериновка и Клебан-Бык, перекрыв восточный выход из «котла». Теперь уничтожением окружённых подразделений займутся выделенные пехотные группы, при поддержке артиллерии и операторов БПЛА.

По словам военного эксперта Александра Ивановского, внутри может находиться несколько сотен бойцов ВСУ.

«Возможно, они попытаются прорваться или переправиться через водную преграду, но это будет равносильно самоубийству. Повезёт лишь единицам», — уверен эксперт.

Офицеров ВСУ могли заранее вывести из зоны боёв, оставив солдат и младших командиров без поддержки, обещая им помощь, которая вряд ли придёт.

Продвижение в сторону Константиновки

Несколько часов назад поступила информация об освобождении села Майское, расположенного северо-западнее Часова Яра. Этот населённый пункт открывает российским войскам путь в направлении Дружковки.

По оценкам экспертов, удар может привести к окружению Константиновки. Такой манёвр фактически отсечёт южную часть Славянско-Краматорской агломерации, протянувшейся более чем на 100 км с севера на юг.

«Если Константиновка лишится маршрутов снабжения и подвоза резервов, её гарнизон окажется на грани уничтожения», — подчеркнул Ивановский.