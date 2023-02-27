Понедельник, 27 февраля, 2023
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Россиянок предупредили о скрытых признаках рака молочной железы

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Специалисты Дмитрий Фурсов и Екатерина Третьякова рассказали изданию «Спорт-экспресс» о скрытых признаках рака молочной железы.

По их словам, нужно обращать внимание на острую, ноющую, пульсирующую или постоянную боль в груди.

«Некоторые женщины связывают эту боль с менструальным циклом, но если она длится дольше обычного, то следует обратиться к врачу», — подчеркнули эксперты.

Фурсов отметил, что насторожить женщину должно изменение формы сосков, их цвет, выделения и утолщение кожи на груди. Сигналами недуга также может быть сильная чувствительность, раздражение вокруг ареолы. Еще один возможный признак — незаживающие ранки и язвы.

Кроме того, россиянкам посоветовали следить за внешним видом вены на поверхности груди и не игнорировать боль в спине, шее и необъяснимую потерю веса.

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