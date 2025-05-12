Россиянку шокировал размер пенсии американцев в 900 тысяч рублей

Путешественница из России познакомилась в круизе по Карибским островам с пожилой американкой парой, которая шокировала ее размером своей пенсии, рассказала она «Ленте.ру».
Мужчина поведал, что всю жизнь проработал военным фотографом и сейчас получает выплаты в районе десяти тысяч долларов.
При этом американцы уточнили, что эти деньги не делают их богачами, поскольку для жизни в США это не так много.
При этом когда собеседница издания назвала средний размер пенсии в России, они не поверили.
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