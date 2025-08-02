Россиянка застряла в пробке на границе, уже 7 часов не может проехать нейтральную зону

Россиянка Елена рассказала «Газете.Ru», что уже более семи часов не может преодолеть нейтральную зону между Грузией и Россией на пункте пропуска «Верхний Ларс». Причиной, по её словам, стала гигантская пробка, вызванная как временным закрытием границы, так и хаотичным движением автомобилей, проезжающих вне очереди.

«Попали в жуткую пробку. Один день назад сошел сель, границу закрыли, накопилась очередь. Но проблема даже не в этом — многие машины с 15-м регионом (Северная Осетия) едут без очереди, и их никто не разворачивает. Из-за этого порядка нет, и затор только растет», — пояснила Елена.

Также она отметила, что ситуация усугубляется ограниченным числом полос: автомобили с нейтральной территории вынуждены сужаться в одну дорогу на въезде в Россию. По её словам, из грузинского Степанцминды она выехала в шесть утра, и к часу дня по местному времени всё ещё стояла на нейтральной полосе.

«На грузинской границе всё было спокойно, проехали быстро. А вот с нашей стороны — каждый раз проблемы, что на въезде, что на выезде», — добавила она.

Для сравнения женщина привела пример своей предыдущей поездки: восемь дней назад, несмотря на тщательные проверки, ей удалось пересечь границу из России в Грузию всего за четыре часа.

«Тогда тоже был сель и закрытие границы, но когда патрули работают, порядок наводят. А сегодня — полное бездействие. Видимо, ни ГАИ, ни пограничников нет. Те, кто лезет без очереди, делают, что хотят», — считает Елена.

Также она пожаловалась на отсутствие инфраструктуры: нормальных туалетов и кафе на месте ожидания нет.

«Туалеты — грязные биокабинки, еда — только в одном вагончике с кофе и чаем. Всё остальное — пусто», — отметила женщина.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал о пробке длиной более пяти километров на Военно-Грузинской дороге в сторону КПП «Верхний Ларс». Очевидцы указывали, что движение практически парализовано.