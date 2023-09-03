Россиянка выпала с новорождённым ребёнком из окна в Аргентине

В Аргентине при падении из окна с новорождённым ребёнком погибла 29-летняя жительница России, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, погибшая — жительница Уфы. В сентябре 2022 года женщина вышла замуж. После объявления частичной мобилизации вместе с мужем выехала в Грузию, затем пара переехала в Турцию, рожать супруги приехали в Аргентину.

Роды прошли успешно, россиянка захотела вернуться домой. Муж был против. Начались частые ссоры. После очередной размолвки труп женщины с ребёнком нашли под окном.

По словам мужчины, у жены наблюдалась послеродовая депрессия. Местные полицейские рассматривают версию его причастности к гибели женщины.

По словам родственников, суицидальных мыслей погибшая не высказывала. Во время последнего общения 26 августа девушка заявила, что сожалеет о замужестве.