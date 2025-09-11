Четверг, 11 сентября, 2025
Россиянка столкнулась с внезапной аллергией, виновницей которой стала летучая мышь

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Представьте: вы просыпаетесь с красными пятнами, тело чешется, как будто кто-то насыпал под кожу перца. Аллергия? Возможно. Но вы же не меняли косметику, не ели экзотики, не заводили новых животных. Что происходит?

Именно так началась история россиянки, которая поделилась ею с SHOT ПРОВЕРКОЙ. Два дня она металась по дому, проверяя всё — от стирального порошка до подушек. Ничего. Аллергия не отступала, а только усиливалась. Тогда она решила затеять генеральную уборку — вдруг пыль, вдруг клещи, вдруг что-то давно забытое и запылившееся.

На полу в одной из комнат она заметила странные чёрные шарики — мелкие, твёрдые, похожие на мышиный помёт. Но мышей в доме никогда не было. Ни следов, ни шорохов, ни дыр в плинтусах.

Когда очередь дошла до комнаты, где давно никто не живёт — той самой, куда заглядывают раз в месяц, чтобы «проветрить» — женщина подняла глаза к окну. И замерла.

На шторе, почти сливаясь с тканью, сидела… гигантская летучая мышь.

Да-да. Настоящая. Крылатая. Сидела себе спокойно, будто снимала там квартиру. Оказалось, она проникла в дом пару дней назад — и всё это время «делилась» с хозяйкой своими… эмиссиями. Именно они и вызвали жуткую аллергическую реакцию — пятна, зуд, раздражение.

Как только незваную гостью (размером, судя по описанию, внушительным) аккуратно выпроводили на волю — симптомы стали спадать. Через день-два кожа пришла в норму. Медикаменты не понадобились — только свежий воздух и уверенность, что «это» больше не сидит у тебя над головой.

К слову, после такого у женщины появилась ещё одна фобия — теперь она проверяет шторы. Всегда. В каждой комнате. Даже если там «никто не живёт».

Мораль? Иногда аллергия — не в еде, не в пыли и не в новом шампуне. Иногда она — в тени, за занавеской. И смотрит на вас сверху вниз.

