Россиянка с онкологией не может вернуться на родину из-за высоких цен

Россиянка с осложнениями на фоне онкологии не может вернуться в Россию из Таиланда из-за высоких цен на транспортировку — за перевозку в Москву с её родных требуют 750 тысяч рублей.

Как выяснил SHOT, онкологическое заболевание у Ларисы Муравлёвой диагностировали в конце прошлого года. Изначально диагноз был спорным и не вызывал серьёзных опасений. Однако две недели назад врачи обнаружили метастазы в позвоночнике и лёгких. Состояние Ларисы резко ухудшилось, начались сильные боли, женщину экстренно госпитализировали в Бангкоке. Там ей провели ряд процедур, включая лучевую терапию, после которой стало возможным транспортировать Ларису в Москву.

По словам дочери пациентки Полины, семья уже потратила более 1,2 миллиона рублей на лечение. Медицинские услуги в Бангкоке значительно дороже, чем в России — только за МРТ позвоночника родственники заплатили 115 тысяч рублей.

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Сейчас родные пытаются собрать ещё 750 тысяч рублей на транспортировку Ларисы в Москву. Из этой суммы 200 тысяч рублей потребуется на оплату врача, который будет сопровождать пациентку в дороге.