Жертва челябинского маньяка вырвалась на свободу и побежала к сестре, пишет телеграм-канал SHOT.

Выяснилось, что родственница все эти годы жила рядом с местом ее заточения. При этом сестра пытался искать пленницу спустя девять лет после пропажи. На это ее мотивировало желание продать общую квартиру.

«Накануне она прибежала к сестре, но не могла ничего толком объяснить: только рыдала и кричала», – говорится в публикации.

Сейчас с обеими работают следователи. Выяснилось, что отец умер до рождения потерпевшей, а мать скончалась, когда она была ребенком.

Накануне стало известно, что девушка сбежала из плена спустя 14 лет. Мужчина похитил жертву, когда ей было 19 лет, и удерживал в доме в поселке Смолино.