Жертва челябинского маньяка вырвалась на свободу и побежала к сестре, пишет телеграм-канал SHOT.
Выяснилось, что родственница все эти годы жила рядом с местом ее заточения. При этом сестра пытался искать пленницу спустя девять лет после пропажи. На это ее мотивировало желание продать общую квартиру.
Сейчас с обеими работают следователи. Выяснилось, что отец умер до рождения потерпевшей, а мать скончалась, когда она была ребенком.
Накануне стало известно, что девушка сбежала из плена спустя 14 лет. Мужчина похитил жертву, когда ей было 19 лет, и удерживал в доме в поселке Смолино.