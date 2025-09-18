Россиянка ранена шальной пулей в Турции

Российская туристка была ранена в результате стрельбы в турецкой Анталье. Инцидент произошел в городе Манавгат, сообщает Telegram-канал SHOT.

Двое мужчин в шлемах на мотоцикле подъехали к магазину, где находились другие мужчины, и открыли по ним огонь. Одна из пуль попала в ногу проходившей мимо 55-летней гражданке России Татьяне Ш. Женщину госпитализировали. Мужчины, в которых стреляли, находятся в тяжелом состоянии.

Полиция задержала восемь человек, которые пытались покинуть страну по поддельным документам. В ходе обысков у них изъяли два пистолета с патронами, наркотики, мотоцикл и бронированный автомобиль.

По данным следствия, причиной конфликта стала кровная вражда между семьями из-за земельного участка. Ранее между ними уже происходила вооруженная драка.