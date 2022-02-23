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Среда, 23 февраля, 2022

Россиянка показывала грудь и просила пожертвовать деньги на лечение ребенка

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Россиянка показывала грудь и просила пожертвовать деньги на лечение ребенка

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В группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте» рассказали о женщине, которая якобы собирала деньги на лечение своего ребенка.

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Утверждается, что мать вела трансляции в TikTok и выполняла любые капризы подписчиков за пожертвования. Портал опубликовал видео в качестве подтверждения.

«Женщины демонстрируют свои пышные формы под музыку и просят пожертвовать денег на лечение их чад», – говорится в публикации.

Некоторые пользователи посчитали, что россиянка обманывала подписчиков и собирала деньги на алкоголь.

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