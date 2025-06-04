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Новости России

Россиянка описала отдых в КНДР словами «гнетущее чувство»

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Путешественница из Москвы Валентина описала отдых с мужем в КНДР словами «гнетущее чувство», пишет «Лента.ру».

Россияне приехали в страну в составе туристической группы. Женщина пояснила, что посетила уже около 30 стран, но такого не видела никогда.

«Жизнь там очень и очень тяжелая, даже несмотря на то, что нам старались показать все самое лучшее и водили только по «правильным» улицам», — отметила Валентина.

Издание обратило внимание, что туристку огорчил быт северокорейцев, особей крестьян, которые почти полностью работают вручную.

«На полях люди трудятся с плугом, запрягают туда волов, быков. Это дикость, потому что природа как бы против того, чтобы там что-то высаживали. Там практически везде глинистая почва, очень много песчаных земель», — сказала москвичка.

Валентина отметила, что в стране небольшой выбор товаров, однако очень чисто на улицах.

По ее мнению, все жители КНДР, с которыми разрешили общаться туристам, были подставными, поскольку они говорили заученными фразами.

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