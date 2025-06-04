Россиянка описала отдых в КНДР словами «гнетущее чувство»

Путешественница из Москвы Валентина описала отдых с мужем в КНДР словами «гнетущее чувство», пишет «Лента.ру».
Россияне приехали в страну в составе туристической группы. Женщина пояснила, что посетила уже около 30 стран, но такого не видела никогда.
Издание обратило внимание, что туристку огорчил быт северокорейцев, особей крестьян, которые почти полностью работают вручную.
«На полях люди трудятся с плугом, запрягают туда волов, быков. Это дикость, потому что природа как бы против того, чтобы там что-то высаживали. Там практически везде глинистая почва, очень много песчаных земель», — сказала москвичка.
Валентина отметила, что в стране небольшой выбор товаров, однако очень чисто на улицах.
По ее мнению, все жители КНДР, с которыми разрешили общаться туристам, были подставными, поскольку они говорили заученными фразами.
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