Россиянин рассказал о расходах на 10-дневное путешествие по Белоруссии

Житель России вместе с семьёй (женой и сыном) провёл десять дней в Белоруссии и поделился подробной сметой поездки, которая обошлась им в 128 тысяч рублей. Текст опубликован в канале «Зоркий» на платформе Дзен.

По словам путешественника, маршрут охватил пять городов, включая Минск, Брест, Браслав, Полоцк и Витебск, а также природные достопримечательности вроде Минского моря и Беловежской пущи.

Жильё: Семья предпочла аренду квартир вместо отелей — это оказалось выгоднее. Стоимость ночи варьировалась от 3290 до 9000 рублей, в среднем — 6300 рублей. За 10 дней на жильё ушло 57 449 рублей.

Питание: Первое впечатление от кафе было позитивным, особенно из-за национального блюда — драников, но позже семья предпочла готовить самостоятельно. Расходы на общепит составили 18 581 рубль, на продукты с рынков и в магазинах — 17 124 рубля.

Экскурсии: Без платных туров — маршруты по городам строила жена. На входные билеты, музеи и аренду велосипедов потратили 5590 рублей.

Дорога и топливо: На путь туда и обратно, а также передвижение по стране ушло 19 651 рубль, включая страховку автомобиля. Заправки выбирали только проверенные.

Сувениры: Везли домой в основном продукты и мелкие покупки — белорусские носки, деревянные изделия, косметику. Итого — 3524 рубля.

По мнению автора, затраты были умеренными.

«Без расточительства, но и без жёсткой экономии — крепкий середнячок», — написал россиянин.