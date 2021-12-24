Россиянин лишил жизни полицейского из-за ревности к возлюбленной

Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя поселка Большая Ирба Красноярского края, который подозревается в убийстве 23-летнего помощника участкового, пишет КП.

По предварительной версии, злоумышленник взял с собой охотничий нож и отправился к дому полицейского на улице Ленина. Молодые люди поссорились из-за бывшей супруги подозреваемого.

Мужчина решил, что возлюбленная изменяет ему со стражем порядка. В итоге он несколько раз ударил оппонента ножом. Потерпевший скончался. Сельчане винят в произошедшем девушку.

«Сейчас все жалеют этого мальчишку молодого и вот его, а эту деваху поселок уже разорвать готов», – рассказала местная жительница.

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Сообщается, что супруги были разведены, но продолжали жить вместе и воспитывать детей. Источник уточнил, что девушку часто видели в компании разных мужчин. Накануне трагедии она отдыхала с подругой и очередными кавалерами, а ночь провела не дома.