Россияне забронировали в 13 раз больше туров, чем в прошлом году 

В первые рабочие дни после новогодних праздников произошел всплеск продаж туристических путевок, рассказали «Известиям» в пресс-службе туроператора Tez Tour.

Объем забронированных на данный момент туров с заездами в 2022 году всего на 8% уступает показателям за аналогичный период 2020 года и уже в 13 раз превышает прошлогодний уровень. Глубина продаж достигает ноября 2022 года, сказали в Tez Tour.

С этим согласились и в компании «Интурист». Продажи туров сейчас выше в 2,5 раза, чем в прошлом году, сообщили там «Известиям».

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Главная причина такого роста — в том, что российским туристам в 2022 году доступно больше стран, чем в 2021-м. Кроме того, у многих государств появились понятные протоколы въезда, — отмечают эксперты рынка.

Россияне не отказываются от туров как по стране, так и за границу, несмотря на распространение штамма «Омикрон», сообщил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Продажа поездок идет в обычном режиме. На спрос влияют и сравнительно низкие цены на авиабилеты — авиакомпании устраивают распродажи.

— Начало сезона точно нельзя назвать провальным, несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию. Наоборот, происходит умеренный динамический рост, — сказал он.

Однако врачи предупреждают — поездки по популярным туристическим направлениям в разгар пятой волны пандемии — очень плохая идея.

— Любой общественный транспорт, будь то самолет или поезд, — это накопитель инфекции. Люди буквально опыляют друг друга, и даже если в поезде отдельное купе, то туалеты и вагоны-рестораны общие. И на вокзалах зачастую столпотворение людей, — сказал «Известиям» врач-инфекционист Николай Малышев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Удаленными темпами: туристы игнорируют новую волну коронавируса