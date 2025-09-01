Россияне выступили за советскую классику в школах вместо песен Shaman

Только 18% россиян поддержали рекомендации к изучению в школах песен Ярослава Дронова (Shaman) и Олега Газманова, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на итоги опроса проекта Наука Mail.

В исследовании приняли участие более пяти тысяч человек, его провели с 28 по 29 августа.

«Shaman и Газманов — не для всех: большинство за классику. <…> Только 18% респондентов поддержали эту инициативу, назвав их композиции «хорошими примерами патриотической музыки», — говорится в публикации.

Около трети опрошенных отметили, что песни этих артистов не подходят для школьной программы. Примерно столько же участников опроса призвали включить в нее больше советской классики. Некоторые предложили предоставить детям право выбора.