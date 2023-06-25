Воскресенье, 25 июня, 2023
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Россияне выразили поддержку Путину от Калининграда до Камчатки

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Жители всех российских регионов — от Камчатки до Калининграда — выразили поддержку президенту Владимиру Путину во время попытки вооруженного мятежа, пишет Лайф.

Публично о своей позиции заявили общественные деятели, врачи, учителя, журналисты и другие неравнодушные россияне.

Кроме того, в поддержку главы государства высказались и чиновники: губернатор Калининграда Антон Алиханов, глава Камчатского края Владимир Солодов, руководители Красноярска, Тюмени, Арзамаса, Биробиджана, Ханты-Мансийска, Пензы и многие другие.

Накануне утром Владимир Путин обратился к россиянам и заявил о попытке вооруженного мятежа в стране. Позднее вечером Лукашенко отметил, что ему удалось договориться с Евгением Пригожиным о прекращении движения колонн ЧВК «Вагнера» в Москву.

Уголовное дело в отношении Пригожина прекратили, ему разрешили уйти в Белоруссию.

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