Россияне активно закупались пищевыми добавками и витаминами первом квартале 2022 года, следует из данных ресурса «Чек Индекс», с которыми ознакомились «Известия».

Платформа «Чек Индекс» анализирует обезличенные агрегированные фискальные данные «Платформы ОФД» с более 1,1 млн онлайн-касс в России. Так, за четыре первых месяца 2022-го объем продаж БАДов в денежном выражении в аптеках вырос на 48% относительно того же периода годом ранее. При этом средний чек оказался на 17% ниже, чем в 2021-м, — 551 рубль.

Любопытно, что более выраженным спрос на пищевые добавки был в онлайне. В интернете люди закупались ими в среднем на 959 рублей, а объем продаж в денежном выражении вырос на 105%.

Высокие продажи БАДов в первом квартале обеспечили конец февраля и март, когда наблюдался повышенный спрос на аптечные категории в целом, считает директор по продуктам на данных IT-компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков.

«Особенно выраженной тенденция оказалась в онлайн-продажах, где спрос возрастал более чем вдвое. Однако затем, во второй половине марта и апреле, ситуация стабилизировалась, объем покупок начал возвращаться к привычным уровням», — отметил он.

Тем не менее показатели продаж в апреле 2022-го заметно превышают прошлогодние. Объем реализации витаминов и прочих пищевых добавок в офлайн-аптеках увеличился на 38% в денежном выражении. А в онлайне продажи превысили показатели 2021 года на 93%.

В топ-5 наиболее популярных у россиян категорий БАДов в апреле вошли гематоген и сладкие жевательные батончики, витаминные таблетки в упаковке (в частности, аскорбинка и другие подобные добавки), фиточай с цветочными наполнителями (с ромашкой и др.), а также фитопрепараты на основе экстрактов трав в виде капсул и различные таблетки — источники глицина.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«БАДовая ситуация: россияне в апреле закупались гематогеном и аскорбинками»