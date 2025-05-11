Россияне стали массово уезжать из Эстонии

Впервые за двадцать лет из Эстонии уехало больше россиян, чем приехало, говорится в статье главного аналитика Департамента статистики страны Кристьяна Эрика Лоика.
По его данным, зафиксировано снижение миграционного потока из России до исторического минимума.
В прошлом году в Эстонию переехали всего шестьсот россиян, это в три раза меньше, чем в 2019 году.
Среди причин эксперт назвал жесткую миграционную политику Таллина и снижение интереса к стране.
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