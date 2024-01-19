Пятница, 19 января, 2024
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Россияне смогут проверить украшения на подделку в магазинах

7info
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Власти хотят обязать ювелирные магазины устанавливать стенды для проверки подлинности изделий, пишут «Известия».

Соответствующий документ разработал Минфин РФ. В нём отмечается, что из-за низкой информированности потребители сталкиваются с подменой драгоценных изделий на бижутерию.

По данным Пробирной палаты, нововведения не станут причиной значительных материальных издержек для продавцов.

В Комитете «Деловой России» считают, что важная информация об изделии доступна по нанесённому на него коду.

«На наш взгляд, в качестве заботы государства о потребителе, намного более полезно было бы снижение административной и налоговой нагрузки как на производителей ювелирных изделий, так и на торговлю украшениями», — считают там.

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