Россияне смогут проверить украшения на подделку в магазинах

Власти хотят обязать ювелирные магазины устанавливать стенды для проверки подлинности изделий, пишут «Известия».

Соответствующий документ разработал Минфин РФ. В нём отмечается, что из-за низкой информированности потребители сталкиваются с подменой драгоценных изделий на бижутерию.

По данным Пробирной палаты, нововведения не станут причиной значительных материальных издержек для продавцов.

В Комитете «Деловой России» считают, что важная информация об изделии доступна по нанесённому на него коду.

«На наш взгляд, в качестве заботы государства о потребителе, намного более полезно было бы снижение административной и налоговой нагрузки как на производителей ювелирных изделий, так и на торговлю украшениями», — считают там.