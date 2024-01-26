Россияне смогут получать налоговый вычет на лечение животных после их регистрации

В России хотят сделать доступным налоговый вычет за медицинские услуги по лечению домашних животных. Распространить льготу планируют только на хозяев зарегистрированных животных, сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект с поправками в Налоговой кодекс, который подготовлен к внесению в Госдуму.
На сегодняшний день налоговый вычет можно оформить за медуслуги, оказанные гражданину и членам его семьи, назначенные врачом лекарства, а также страховые взносы по договору ДМС, заключённому в целях своего лечения или лечения членов семьи. При этом введение налогового вычета на лечение животных станет отличным стимулом для их повсеместной регистрации.
Депутаты от ЛДПР, которые подготовили законопроект, считают, что именно регистрация будет способствовать снижению в России числа безнадзорных животных.