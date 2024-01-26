Россияне смогут получать налоговый вычет на лечение животных после их регистрации

В России хотят сделать доступным налоговый вычет за медицинские услуги по лечению домашних животных. Распространить льготу планируют только на хозяев зарегистрированных животных, сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект с поправками в Налоговой кодекс, который подготовлен к внесению в Госдуму.

— Ответственные хозяева домашних животных несут значительные расходы в связи с лечением и обследованием своих питомцев, а также прохождением ежегодной обязательной вакцинации. Данные услуги даже в государственных ветеринарных клиниках платные. В этой связи потребность налогоплательщи ков получить вычет за оказанные ветеринарные услуги довольно насущная, — пишут в пояснительной записке к проекту закона.



На сегодняшний день налоговый вычет можно оформить за медуслуги, оказанные гражданину и членам его семьи, назначенные врачом лекарства, а также страховые взносы по договору ДМС, заключённому в целях своего лечения или лечения членов семьи. При этом введение налогового вычета на лечение животных станет отличным стимулом для их повсеместной регистрации.

Депутаты от ЛДПР, которые подготовили законопроект, считают, что именно регистрация будет способствовать снижению в России числа безнадзорных животных.