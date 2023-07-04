Автомобилисты и их семьи оказались в транспортной ловушке перед Крымским мостом, попав в многочасовую пробку, пишет МК.

Отдыхающие пожаловались, что вынуждены стоять в ожидании своей очереди.

«Мечтали побыстрее оказаться на море, а вместо этого полдня простояли на жаре в дикой пробке», — приводятся слова туристов.

Транспортный коллапс начался еще в субботу. Утром в понедельник пробка растянулась уже на 13 километров. Очевидец уточнил, что перед мостом две очереди: на ручной досмотр и на сканер. Первая идет быстрее, но нужно полностью разгружать все вещи из машины, выходить самим и выводить животных. Когда машина проходит через сканер, ее разгружать не нужно.

Одна из пар рассказала, что они сумели добраться до пункта досмотра только после двух дня.

«Семь часов на невыносимой жаре, как мы выжили, до сих пор не понимаю! Собаки спеклись уже в первые два часа этого ада, я думала, у них будет тепловой удар», – призналась женщина.

Отдыхающим пытаются помочь волонтеры и спасатели, раздавая воду и оказывая первую медицинскую помощь.