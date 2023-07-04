Автомобилисты и их семьи оказались в транспортной ловушке перед Крымским мостом, попав в многочасовую пробку, пишет МК.
Отдыхающие пожаловались, что вынуждены стоять в ожидании своей очереди.
Транспортный коллапс начался еще в субботу. Утром в понедельник пробка растянулась уже на 13 километров. Очевидец уточнил, что перед мостом две очереди: на ручной досмотр и на сканер. Первая идет быстрее, но нужно полностью разгружать все вещи из машины, выходить самим и выводить животных. Когда машина проходит через сканер, ее разгружать не нужно.
Одна из пар рассказала, что они сумели добраться до пункта досмотра только после двух дня.
Отдыхающим пытаются помочь волонтеры и спасатели, раздавая воду и оказывая первую медицинскую помощь.