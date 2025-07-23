Россияне пожаловались на нашествие необычных медуз на пляжах Туниса

Туристы из России сообщили о нашествии необычных медуз на пляжах Туниса, по этой причине они опасаются купаться в Средиземном море, пишет SHOT.
Как рассказали телеграм-каналу отдыхающие, в последние дни они стали находить синих медуз.
Последствиями контакта с ними также может стать повышенная температура, озноб, одышка и кашель. Россияне находили и медузу-крестовика, которая менее опасна, но жалит как пчела.
Собеседники SHOT добавили, что сейчас на квадратный метр приходится до 30 особей, но спасатели не придают этому особого значения.