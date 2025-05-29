Россияне получат повышенные выплаты за вторую половину мая

В мае 2025 года россияне, работающие на фиксированном окладе, получат за вторую половину месяца больше, чем за первую. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

Эксперт пояснил, что такое перераспределение связано с производственным календарём и положениями статьи 136 Трудового кодекса, которая устанавливает обязательность выплаты зарплаты дважды в месяц — пропорционально отработанному времени.

В апреле этого года было 22 рабочих дня — по 11 в каждой половине месяца. В мае рабочих дней меньше — всего 18. При этом 7 из них приходятся на первую половину месяца, а 11 — на вторую. Этот перекос непосредственно влияет на структуру выплат.

Балынин привёл расчёты: при окладе в 50 тысяч рублей в апреле сотрудник получал по 25 тысяч рублей до вычета НДФЛ за каждую половину месяца. В мае ситуация иная:

▪️ за первую половину месяца — 19 444 рубля до налогообложения;

▪️ за вторую половину месяца — 30 556 рублей.

Таким образом, вторая часть майской зарплаты окажется не только больше первой, но и больше второй выплаты апреля. Балынин добавил, что ко второй части месяца чаще всего приурочены выплаты премий и надбавок, что дополнительно увеличивает итоговую сумму.