Россияне погибли в страшном ДТП в Паттайе

Двое россиян погибли при аварии в таиландском городе Паттайя, сообщает Лайф, ссылаясь на местный телеканал.

Авария случилась на трассе Сукхумвит в пять часов утра по местному времени. Водитель на большой скорости не справился с управлением и протаранил несколько пальм на островке безопасности. Машина разлетелась на части.

Спасатели достали водителя и пассажирку, но спасти пострадавших врачам не удалось. Известно, что молодому человеку было 23 года, девушке — 18. В полицейском протоколе их имена: Miss Valeriia Khimich и Mr. Gleb Solovev.

Местная полиция выясняет обстоятельства происшествия.