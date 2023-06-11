Воскресенье, 11 июня, 2023
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Россияне погибли в страшном ДТП в Паттайе

7info

Двое россиян погибли при аварии в таиландском городе Паттайя, сообщает Лайф, ссылаясь на местный телеканал.

Авария случилась на трассе Сукхумвит в пять часов утра по местному времени. Водитель на большой скорости не справился с управлением и протаранил несколько пальм на островке безопасности. Машина разлетелась на части.

Спасатели достали водителя и пассажирку, но спасти пострадавших врачам не удалось. Известно, что молодому человеку было 23 года, девушке — 18. В полицейском протоколе их имена: Miss Valeriia Khimich и Mr. Gleb Solovev.

Местная полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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