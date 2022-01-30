Россияне осудили женщину, которая утонула на Крещение в проруби в Ленобласти

В Сети осудили женщину, которая утонула на Крещение в проруби в Ленобласти на глазах мужа и детей, пишет Лайф.

Некоторые комментаторы считают, что она совершила опрометчивый поступок, нырнув в необорудованную прорубь.

«Девушку, безусловно, жаль. Но это ж сколько ума-то надо, чтобы нырять в прорубь», – написал один из пользователей.

Поддержавшие такое мнение пришли к выводу, что ужасная трагедия может стать уроком для других.

Реклама

«Когда вера выше законов физики, побеждает физика», – считает комментатор.

Однако нашлись и те, кто упрекнул авторов подобных обвинений. Они напомнили, что не нужно искать в трагедии виноватых, а лучше стоит проявить сочувствие к семье погибшей.