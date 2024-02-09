Россияне могут оставить отзывы о состоянии социальных объектов по QR-коду

Россияне могут оставлять отзывы о состоянии школ, больниц, спортивных объектов и других учреждений социально значимой инфраструктуры, созданных по национальным проектам.

Специальные QR-коды уже размещены на многих объектах по всей стране. До конца 2024 года ими оснастят более 6 тысяч учреждений.

При сканировании QR-кода пользователь попадет на страницу конкретного учреждения, где сможет заполнить анонимную анкету о качестве строительства объекта или удовлетворенности его работой.

В случае негативного отзыва сроки его обработки и поиска решения проблемы не превысят 20 дней, сообщает АНО «Национальные приоритеты».