Пятница, 9 февраля, 2024

Россияне могут оставить отзывы о состоянии социальных объектов по QR-коду

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Россияне могут оставить отзывы о состоянии социальных объектов по QR-коду

Автор: 7info 2

Опубликовано

Россияне могут оставлять отзывы о состоянии школ, больниц, спортивных объектов и других учреждений социально значимой инфраструктуры, созданных по национальным проектам. 

Специальные QR-коды уже размещены на многих объектах по всей стране. До конца 2024 года ими оснастят более 6 тысяч учреждений.

При сканировании QR-кода пользователь попадет на страницу конкретного учреждения, где сможет заполнить анонимную анкету о качестве строительства объекта или удовлетворенности его работой. 

В случае негативного отзыва сроки его обработки и поиска решения проблемы не превысят 20 дней, сообщает АНО «Национальные приоритеты». 

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