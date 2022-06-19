Россиянам вместо ипотеки советуют аренду жилья

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в эфире НСН выразила мнение, что сейчас жители страны не стали бы брать ипотеку, даже если бы её выдавали бесплатно.

В разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» Ирина Радченко согласилась с заявлением гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко о том, что примерно 40% жителей России не смогут взять ипотеку даже при ставке в 0%.

Причина отказа россиян от ипотеки сейчас – не ставка, а разрыв между доходами граждан и стоимостью квадратного метра, – пояснила специалист по недвижимости. Люди просто не вписываются по своим доходам. Ирина Радченко полагает, что разрыв и дальше будет увеличиваться, потому что падает ВВП, экономика стагнирует.

Ирина Радченко: «Есть формула: жильё доступно тогда, когда стоимость квадратного метра в регионе приблизительно равна среднему месячному доходу семьи»

Эксперт по недвижимости привела в пример Европу, где всего 40% собственников жилья, а 60% его арендуют. Радченко считает, что в России нужно развивать рынок аренды, защищая права и арендаторов, и арендодателей.