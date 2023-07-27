Россиянам предложили выплачивать на подготовку к школе 22 тысячи рублей

Соответствующая инициатива справедливороссов особенно актуальна на фоне подорожания «школьного набора», указал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», средняя цена «школьного набора» в июле увеличилась на 7% год к году, составив 13,4 тысячи рублей.

«Это только предварительные данные, ведь пик покупок школьных товаров обычно приходится на август, когда эти товары еще и прибавляют в цене. По расчетам нашей фракции, основанных на данных Росстата, средняя цена школьного набора составляет 21 850 рублей, — говорит Сергей Миронов. — Именно такую сумму мы предложили ежегодно выплачивать на каждого школьника нашим законопроектом, внесенным в Госдуму еще в августе прошлого года. Для малоимущих семей выплата должна быть больше — 34 679 рублей, эта сумма включает расходы на покупку планшета для учебы».

Спустя почти год после внесения законопроект до сих пор не рассмотрен Госдумой, отметил глава СРЗП.