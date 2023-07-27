Россиянам предложили выплачивать на подготовку к школе 22 тысячи рублей

Жители села Муром попросили губернатора Вячеслава Гладкова восстановить дома после обстрелов, пишет «Бел.Ру».
Местная жительница заявила, что сельчане очень недовольны главой населенного пункта.
«Ничего не делается даже для наведения порядка. Помогите, село умирает», – отметила белгородка.
Глава региона ответил, что восстановительные работы скоро начнутся, деньги на эти цели уже выделены....
Сотрудники полиции задержали 46-летнего дворника, который развратил четвероклассницу в городе Клин, пишет телеграм-канал SHOT.
По предварительной версии, злоумышленник встретил 10-летнюю девочку возле подъезда, заманил ее в подвал, где показал ей порно.
После этого педофил положил ребенка на кровать и начал целовать. Школьнице удалось убежать.
Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные...
Московские ветеринары спасли жизнь коту Грише, над которым надругались в Тверской области, пишет МК.
Сейчас стражи порядка разыскивают злоумышленника, который изнасиловал животное, возбуждено уголовное дело.
«Гриша — домашний кот. Он потерялся, когда его хозяева переезжали», — говорится в публикации.
Животное нашли волонтеры в критическом состоянии. Ему диагностировали перелом хвоста, крестцово-подвздошное...
Белгородские родители пожаловались губернатору Вячеславу Гладкову, что их пускают к детям в школы и детские сады, пишет «Бел.Ру».
«У нас что, тюремный режим? Зачем нагнетаете?» – задалась вопросом мама одного из учеников.
Она предложила сделать систему пропусков, чтобы избежать подобной практики. Глава региона ответил, что такие меры безопасности важны...
Жителям Екатеринбурга снова начали рассылать повестки в военкомат, пишет портал E1.RU.
Прибыть туда для уточнения данных попросили 36-летнего отца троих детей – повестку оставили в почтовом ящике. Мужчина окончил военную кафедру и является лейтенантом запаса.
Юрист Евгений Крылов назвал вызов в военкомат для уточнения данных стандартной практикой.
«Сотрудники регулярно проверяют...
Житель Белгородской области пожаловался главе регионального минздрава Андрею Иконникову на отвратительный рацион в терапевтическом корпусе в Терновке, пишет «Бел.Ру».
Белгородец задался вопросом, пробуют ли повара то, что сами готовят.
«Это диетическая еда для медицинского учреждения. Это не ресторан. Вам она может не понравиться», – ответил Иконников.
При этом чиновник пообещал...
Жители города Ярцево Смоленской области устроили так называемый «курорт» прямо под своими окнами.
Ролик появился в группе «Подслушано в Ярцево» в социальной сети «ВКонтакте».
«Посвящается всем тем, кто расстроился из-за отмененных планов отдохнуть на море», – написал автор видео.
На кадрах видно, что в одном из дворов после сильного дождя...