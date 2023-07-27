Четверг, 27 июля, 2023
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Россиянам предложили выплачивать на подготовку к школе 22 тысячи рублей

7info

Соответствующая инициатива справедливороссов особенно актуальна на фоне подорожания «школьного набора», указал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», средняя цена «школьного набора» в июле увеличилась на 7% год к году, составив 13,4 тысячи рублей.

«Это только предварительные данные, ведь пик покупок школьных товаров обычно приходится на август, когда эти товары еще и прибавляют в цене. По расчетам нашей фракции, основанных на данных Росстата, средняя цена школьного набора составляет 21 850 рублей, — говорит Сергей Миронов. — Именно такую сумму мы предложили ежегодно выплачивать на каждого школьника нашим законопроектом, внесенным в Госдуму еще в августе прошлого года. Для малоимущих семей выплата должна быть больше — 34 679 рублей, эта сумма включает расходы на покупку планшета для учебы».

Спустя почти год после внесения законопроект до сих пор не рассмотрен Госдумой, отметил глава СРЗП.

«Притом что на фоне роста цен наше предложение особенно актуально. Мы будем настаивать, чтобы ГД рассмотрела и приняла инициативу в самом начале осенней сессии, чтобы родители школьников успели получить компенсацию своих расходов до конца года, — подчеркнул Сергей Миронов. — Такая мера поддержки необходима, с учетом непростой демографической ситуации, высокого уровня семейной бедности. Поскольку среднее образование у нас является обязательным и бесплатным, логично, чтобы и подготовка детей к школе стала обязанностью государства».

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