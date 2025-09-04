Россиянам назвали пароли, которые мошенники угадывают за секунды

Преподаватель кафедры «Защита информации» МГТУ им. Н.Э. Баумана Алексей Северин в беседе с RT призвал не использовать пароль 123456 и те, где указаны ФИО родственников.

По его словам, злоумышленники работают со специальными программами, перебирающими сотни тысяч паролей из словарей популярных комбинаций.

«Если ваш пароль — 123456 или имя родственника, его подберут за считанные секунды», — пояснил Северин.

Собеседник телеканала также предупредил об опасности хранить пароли в заметках или блокноте. По его мнению, для этого лучше подходят облачные сервисы, но там обязательно нужно настроить права доступа и двухфакторную аутентификацию.

Он призвал использовать менеджеры паролей, которые генерируют их с помощью случайных чисел.