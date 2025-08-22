Пятница, 22 августа, 2025
Новости России

Россиянам назвали 5 лучших сервисов для бесплатных звонков вместо WhatsApp* и Telegram

Алексей Самохин
Изображение от cookie_studio на Freepik

В условиях блокировки видеозвонков в WhatsApp* и Telegram, самое время присмотреться к другим сервисам. Руководитель агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о нескольких надёжных и удобных альтернативах.

Лучшие сервисы для бесплатных звонков

Google Meet. Это приложение уже установлено на большинстве устройств и привязано к аккаунту Google. Для звонков один на один оно не имеет ограничений по времени, а для групповых конференций действует лимит в один час.

Zoom. Несмотря на популярность, у бесплатной версии Zoom есть серьёзный недостаток — звонок ограничен 40 минутами. Это один из самых коротких интервалов среди всех подобных сервисов.

VK Calls. Этот сервис будет особенно удобен тем, кто активно пользуется социальной сетью «ВКонтакте». Подключиться к звонкам можно прямо из раздела «Сообщения», так и через отдельное приложение.

«Яндекс Телемост». Это универсальный сервис, который предлагает бесплатные звонки без ограничений по времени как для индивидуального, так и для группового общения.

FaceTime. С 2025 года это предустановленное на гаджетах Apple приложение стало доступно для всех пользователей, включая владельцев компьютеров на Windows и смартфонов на Android. У него простой и интуитивно понятный интерфейс.

Новые решения на рынке

Среди новых разработок эксперт также выделила российский мессенджер Max, который предлагает звонки с разнообразными встроенными опциями. По словам Анастасии Бастрыкиной, выбор бесплатных и удобных сервисов для онлайн-звонков сейчас настолько велик, что каждый сможет найти для себя подходящий вариант.

*Принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной.

Спорт

В Рязани ищут директора ледового дворца

Хоккейный клуб Рязань-ВДВ объявил конкурс на замещение должности директора ледового дворца. Информация об этом появилась на официальной странице клуба «ВКонтакте». 
Религия

Священник объяснил, как православному защититься от проклятия

По словам священника, если человек живёт по заповедям, он находится под защитой Бога, и чужая хула не несёт для него разрушительной силы.
Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Общество

В Рязани ищут инженера на зарплату от 150 тысяч рублей

В Рязани в августе больше всего готовы платить инженеру-технологу. Ищут сотрудника с высшим образованием и опытом работы от двух лет. Компания предлагает зарплату от 150 тыс. рублей.
Погода

Сильные дожди, грозы и туман: погода в Рязанской области на 22–23 августа

Синоптики представили прогноз погоды в Рязанской области на 22 и 23 августа 2025 года. Ожидается облачная погода, сильные дожди, грозы и туман.

Последние новости

Происшествия

В реке Пара в Рязанской области утонул мужчина

Тело человека достали сегодня в 12:40 в необорудованном для купания месте у  населенного пункта Назарьево в Сараевском районе
Новости мира

«Адских выходных» ждут на Украине после «ночи тишины»

Эксперты считают, что затишье после мощных ударов — это повод напрячься. Как правило, после крупных атак идёт оценка их последствий и доразведка новых целей.
Новости мира

Суд обязал любовницу выплатить компенсацию семье умершего после секса с ней мужчины

Жена и сын умершего подали в суд на Чжуан и отель, требуя компенсацию в размере 550 000 юаней плюс 70 000 на погребальные расходы. Однако суд пришёл к иному решению.
Новости России

Певец Ярослав Евдокимов перед смертью пережил сильный стресс — «МК»

Уход из жизни певца Ярослава Евдокимова стал шоком для многих. Артист не рассказывал о проблемах со здоровьем, и лишь сейчас выяснилось, что причиной смерти стал рак легких.
Новости России

Туроператоры объяснили, почему стоит выбирать Абхазию в бархатный сезон

Снижение цен до 40% и тёплое море: как отдохнуть в Абхазии в бархатный сезон
Власть и политика

На выборах в Рязанскую облдуму уточняют списки кандидатов, утверждён текст бюллетеней

Дайджест новостей от Избирательной комиссии Рязанской области за неделю с 18 по 22 августа.  
Кино и ТВ

Новые сезоны «Квартирного вопроса» и «Дачного ответа» на НТВ: что ждет зрителей

Смена декораций: в новых сезонах «Квартирного вопроса» и «Дачного ответа» на НТВ покажут переделки для звёзд
Общество

В Рязани развернули 25-метровый триколор в честь Дня государственного флага

22 августа, в День государственного флага Российской Федерации, в рязанском Лесопарке состоялись масштабные праздничные мероприятия.