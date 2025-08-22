В условиях блокировки видеозвонков в WhatsApp* и Telegram, самое время присмотреться к другим сервисам. Руководитель агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о нескольких надёжных и удобных альтернативах.

Лучшие сервисы для бесплатных звонков

Google Meet. Это приложение уже установлено на большинстве устройств и привязано к аккаунту Google. Для звонков один на один оно не имеет ограничений по времени, а для групповых конференций действует лимит в один час.

Zoom. Несмотря на популярность, у бесплатной версии Zoom есть серьёзный недостаток — звонок ограничен 40 минутами. Это один из самых коротких интервалов среди всех подобных сервисов.

VK Calls. Этот сервис будет особенно удобен тем, кто активно пользуется социальной сетью «ВКонтакте». Подключиться к звонкам можно прямо из раздела «Сообщения», так и через отдельное приложение.

«Яндекс Телемост». Это универсальный сервис, который предлагает бесплатные звонки без ограничений по времени как для индивидуального, так и для группового общения.

FaceTime. С 2025 года это предустановленное на гаджетах Apple приложение стало доступно для всех пользователей, включая владельцев компьютеров на Windows и смартфонов на Android. У него простой и интуитивно понятный интерфейс.

Новые решения на рынке

Среди новых разработок эксперт также выделила российский мессенджер Max, который предлагает звонки с разнообразными встроенными опциями. По словам Анастасии Бастрыкиной, выбор бесплатных и удобных сервисов для онлайн-звонков сейчас настолько велик, что каждый сможет найти для себя подходящий вариант.

*Принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной.