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Вторник, 7 июня, 2022

Россиянам напомнили пророчества Ванги, Мессинга и Джуны на 2022 год

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Россиянам напомнили пророчества Ванги, Мессинга и Джуны на 2022 год

Россиянам напомнили, какие предсказания давали известные провидцы и экстрасенсы Ванга, Мессинг и Джуна на 2022 год. Их самые любопытные пророчества собрал МК в Чебоксарах.

Среди предсказаний Ванги в последнее время всё чаще вспоминают то, в котором речь идёт о судьбах России и Украины. Провидица предсказала события на Донбассе и разрушительные действия украинских руководителей в отношении вверенной им страны. По её словам, спасение Украины – в её восьмом президенте. Считается, что Ванга предрекала заговор западных государств против России и появление большого, сильного и влиятельного славянского государства в третьем десятилетии XXI века, которое образуется после объединения стран.

Экстрасенс Вольф Мессинг более полувека назад предрекал, что в 2022 году разрешатся споры между Россией и Украиной. Также он говорил о том, что в 2020 году мир охватит серьёзная болезнь. Ему также удалось увидеть, что на начало 20-х годов XXI века придутся сложности во взаимоотношениях западных и славянских государств. Самые негативные последствия влияния Запада славянские страны смогут преодолеть, объединив свои силы.

Целительница и экстрасенс Джуна была уверена, что 2022 год станет тем временем, когда придётся платить по счетам. А также она увидела наступление «Третьей мировой войны» в 2020 году, которая унесёт много жизней без сражений и крови. Последователи Джуны уверены – она имела в виду коронавирус.

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