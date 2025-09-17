Россиян возмутили названия салонов оптики — SHOT

Россияне с плохим зрением выразили возмущение из-за названий некоторых салонов оптики, сообщает SHOT. Под критику попали такие вывески, как «Слепая курица», «Лупоглазик», «Слепень» и «Жабкины глазки».

По мнению слабовидящих людей, подобные названия являются оскорбительными. Они считают унизительным покупать очки стоимостью до 50 тысяч рублей, а затем нести пакет с надписью «Крот» или «Очкарик».

По статистике, обнародованной Международным агентством по профилактике слепоты, примерно 284 миллиона человек, или почти каждый тридцатый житель земли имеет проблемы со зрением, из них 39 миллионов совсем не видят.