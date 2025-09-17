Среда, 17 сентября, 2025
13.1 C
Рязань
Новости России

Россиян возмутили названия салонов оптики — SHOT

Алексей Самохин
Изображение от gpointstudio на Freepik

Россияне с плохим зрением выразили возмущение из-за названий некоторых салонов оптики, сообщает SHOT. Под критику попали такие вывески, как «Слепая курица», «Лупоглазик», «Слепень» и «Жабкины глазки».

По мнению слабовидящих людей, подобные названия являются оскорбительными. Они считают унизительным покупать очки стоимостью до 50 тысяч рублей, а затем нести пакет с надписью «Крот» или «Очкарик».

По статистике, обнародованной Международным агентством по профилактике слепоты, примерно 284 миллиона человек, или почти каждый тридцатый житель земли имеет проблемы со зрением, из них 39 миллионов совсем не видят.

Самые читаемые материалы

Новости России

Десантники нашли странный труп в окопах ВСУ на Константиновском направлении

После осмотра формы и экипировки стало ясно, что это не наёмник, а кадровый военный.
Новости России

Шахназаров: России нужна мобилизация, иначе страна столкнется с тяжелыми последствиями

По его мнению, России необходимо срочно мобилизовать экономику и общество и отказаться от идеи переговоров с западными странами.
Власть и политика

Александра Кондратьева стала и.о. министра образования Рязанской области

Ранее обязанности министра исполняла Ольга Васина. По данным РИА 7info, вчера у неё был последний рабочий день в этой должности.
Общество

SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Рязани 

На первом месте — коммерческий директор производственного предприятия: соискателю готовы платить от 180 000 рублей в месяц.
Новости России

Одна фраза в недавнем интервью выдала Пугачёву с головой 

Одна фраза в недавнем интервью выдала Пугачеву с головой 

Последние новости

Общество

В Рязани приостановили подачу горячей воды на трёх улицах до 3 октября 

МУП «РМПТС» сообщает о временном прекращении подачи горячей воды по ряду адресов в Рязани  в связи с капитальным ремонтом трубопровода.
Общество

Аналитики SOKOLOV: за полгода рязанцы потратили на ювелирные изделия 1,094 млрд рублей

В Рязанской области вырос и средний чек на ювелирные украшения. За первое полугодие 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 19% и составил 9 530 рублей. 
Происшествия

В Рязанской области чиновницу осудили за перелом позвоночника у ребёнка

В сентябре 2024 года 11-летняя девочка провалилась через ветхий настил на детской горке и получила перелом позвоночника. Площадка находилась в ведении местной администрации.
Новости России

В Петербурге вооруженные палками мигранты устроили массовую драку

Иностранцы устроили массовую драку на Лиговском проспекте в Петербурге,...
Новости России

Блогера избили в Петербурге после слов: «Солнышко, не найдётся сигаретки?» 

Инцидент произошел на площади рядом с Домом культуры. По словам самого блогера, конфликт начал взрослый мужчина.
Новости России

Россия ответила жёстко, ВСУ страдают и умирают

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал союзников по НАТО конфисковать российские активы для финансирования «восстановления» Украины.
Новости России

Доктор Мясников назвал самую опасную для жизни часть суток

Предутренние часы наиболее опасны для жизни человека, заявил врач...
Транспорт и дороги

В Рязани ввели новые правила для электросамокатов и велосипедов

Инициативу Рязани уже отметили в Государственной Думе и рассматривают её как возможный пример для других регионов.