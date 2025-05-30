Россиян удивил внешний вид депутата Енджиевского после возвращения с СВО

Пользователи обратили внимание на изменения во внешности депутата Заксобрания Красноярского края Захара Енджиевского, вернувшегося с СВО, пишет NGS24.RU.

Многие отметили, что парламентарий сильно похудел в зоне боевых действий.

«Когда находишься в рамках боевых заданий на линии боестолкновения, то тренировки сами по себе возникают в процессе работы. Поэтому, наверное, это и способствует моей форме», — пояснил Енджиевский.

При этом он вскоре вновь покинет Красноярск, поскольку подписал еще один контракт с Минобороны.

Первый контракт с военным ведомством депутат заключил осенью прошлого года. Енджиевский проходил службу в подразделении БПЛА.