Россиян удивил внешний вид депутата Енджиевского после возвращения с СВО

Пользователи обратили внимание на изменения во внешности депутата Заксобрания Красноярского края Захара Енджиевского, вернувшегося с СВО, пишет NGS24.RU.
Многие отметили, что парламентарий сильно похудел в зоне боевых действий.
При этом он вскоре вновь покинет Красноярск, поскольку подписал еще один контракт с Минобороны.
Первый контракт с военным ведомством депутат заключил осенью прошлого года. Енджиевский проходил службу в подразделении БПЛА.
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