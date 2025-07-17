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Новости России

Россиян собираются штрафовать за запрещённый контент, как защититься от наказания

Алексей Самохин
Freepik AI

После принятия нового законопроекта российским пользователям может грозить штраф за просмотр запрещённого контента, в том числе с использованием VPN. Об этом сообщил NEWS.ru управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры» Илья Русяев.

По его словам, согласно предлагаемым изменениям, для физических лиц вводится административная ответственность за умышленный поиск и доступ к материалам, признанным экстремистскими. Это будет предусмотрено новой статьёй 13.53. Размер штрафа составит от 3 000 до 5 000 рублей.

— Ранее ответственность распространялась только на распространение запрещённых материалов. Теперь под действие закона попадают и обычные пользователи, которые ищут или просматривают подобный контент, — отметил юрист. Он подчеркнул, что ключевым моментом станет доказательство умысла: правоохранительным органам придётся доказать, что человек сознательно искал именно экстремистские публикации.

Нововведение также предполагает расширение методов проверки: могут использоваться история браузера, логи провайдеров и содержимое устройств. При этом использование VPN-сервисов без специальных разрешений может расцениваться как отягчающее обстоятельство, добавил Русяев.

Исключения для специалистов

В случае необходимости легального доступа к подобным материалам, например, для работников СМИ, аналитиков или исследователей, Русяев рекомендует использовать служебные каналы, подключённые к работодателю. Это позволяет доказать, что доступ был осуществлён в профессиональных целях. Кроме того, необходимо заранее провести правовую экспертизу задач и чётко разделять личное и рабочее использование интернета.

Мнение законодателей

Депутат Госдумы Алексей Свинцов пояснил в интервью NEWS.ru, что законопроект направлен на борьбу с преступной деятельностью, в том числе с терроризмом. Он отметил, что окончательная редакция закона может быть доработана после вступления в силу.

— Нужно дождаться принятия закона в целом и посмотреть, как он будет применяться на практике. Если надзорные органы начнут использовать его шире, чем предполагали авторы, вероятны дополнительные корректировки. Если же меры будут применяться только против террористов и преступников, тогда всё в порядке, — подчеркнул Свинцов.

Поправки ко второму чтению уже внесены. Ожидается окончательное принятие законопроекта.

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