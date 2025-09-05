Осенняя хандра, усталость и простуды — обычное дело в холодное время года. Но есть простой и приятный способ защитить себя от всех этих проблем, утверждает сексолог и эксперт по оздоровлению Лариса Никитина. По её словам, регулярный секс помогает укрепить иммунитет и улучшить настроение.

Интимная близость положительно влияет на организм сразу по нескольким причинам. Во время секса вырабатываются эндорфины, окситоцин и тестостерон. Эти гормоны не только улучшают настроение и повышают жизненный тонус, но и снижают уровень стресса.

Кроме того, секс — это отличная физическая активность. По словам эксперта, его можно приравнять к умеренной кардиотренировке, которая стимулирует кровообращение и способствует выработке цитокинов. Эти белки борются с инфекциями, что особенно важно в период сезонных заболеваний. Правда, эффект от их выработки длится недолго — примерно 24 часа. Поэтому, чтобы поддерживать иммунитет, важно заниматься сексом регулярно.

Помимо физической пользы, секс помогает бороться с апатией и усталостью. Как отмечает Лариса Никитина, он отлично работает как форма релаксации, поскольку снижает уровень кортизола — гормона стресса.

Ещё один важный бонус — качественный сон. Секс способствует более быстрому засыпанию, особенно у мужчин. А глубокий сон, в свою очередь, является ключом к восстановлению иммунитета.